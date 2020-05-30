Yıldız Holding'e ait eser, sağlık çalışanları yararına müzayedede satıldı

İSTANBUL (AA) - Yıldız Holding'in sanat koleksiyonunda yer alan sanatçı Ekrem Yalçındağ'da ait "Konstrastlar" adlı eser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanları yararına düzenlenen online müzayedede alıcısını buldu.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Artam Antik AŞ tarafından gelirinin tamamı İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı'na bağışlanmak üzere online müzayede düzenlendi.

Yıldız Holding'in sanat koleksiyonunda yer alan, sanatçı Ekrem Yalçındağ'a ait "Kontrastlar" adlı eser online müzayedede 44 bin liraya alıcı buldu.

Öte yandan Yıldız Holding, salgının en yoğun yaşandığı dönemde, resmi yardım kuruluşları aracılığıyla Türkiye genelindeki hastanelere gıda destek paketleri de gönderdi.

Yıldız Holding, salgın sürecinin başında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde kullanılmak üzere; yoğun bakım monitörü, ultrasonografi cihazı, EKG cihazı, defibrilatör, steteskop laringoskop, video laringoskop, gibi tıbbi cihazların yanı sıra hijyen uygulamaları için dezenfektan el antiseptiği, yer yüzey dezenfektanı gibi toplam 3 bin adetlik medikal ürün desteğinde bulundu.

Holding ayrıca, pek çok kamu ve üniversite hastanesine ürün gönderimi de gerçekleştirerek sağlık çalışanlarına destek verdi.