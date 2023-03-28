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Ekonomi Yıldız Holding kapılarını genç yeteneklerin fikirlerine açıyor
Ekonomi

Yıldız Holding kapılarını genç yeteneklerin fikirlerine açıyor

Yeniakit Publisher
2023-03-28 11:14:00 -
Yıldız Holding kapılarını genç yeteneklerin fikirlerine açıyor

Yıldız Holding’in üniversite öğrencilerine ve mezunlarına yönelik ‘JOB Genç Yetenek 2023’ programı için başvurular başladı.

Ülker ve Godiva gibi dev markaları bünyesinde barındıran Yıldız Holding, önemli bir adım daha atıyor. Holding’in 3’üncü ve 4’üncü sınıf üniversite öğrencilerine staj, yeni mezunlara kariyer imkânı sunduğu ‘JOB Genç Yetenek 2023’ programı için başvuruları başladı.

Avantajlar sağlayacak

“Yıldız Ol ve Parla” mottosuyla yürütülen program sayesinde genç yetenekler, kapsamlı öğrenme ve gelişim olanaklarına ulaşarak kariyer yolculuklarında önemli avantajlar elde edecekler. Temmuz ayında başlayacak bu yenilikçi programda yer almak isteyen adaylar 9 Nisan’a kadar ‘JOB Genç Yetenek Yıldız Holding’ sitesinden başvurabilecek. Bu yıl 12’ncisi düzenlenecek programa ilginin yoğun olacağı öngörülüyor.

Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın, ‘JOB Genç Yetenek Programı’na her yıl ortalama 30 bin başvuru aldıklarını belirtti.

Kariyer fırsatı

Aydın, şu açıklamalarda bulundu: “Yıldız Holding’de işin geleceğine odaklanırken aynı zamanda ‘insana yatırım’ anlayışımızın da bir gereği olarak kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapmaları için gençlere fırsat oluşturmayı önceliklendiriyoruz. ‘JOB Genç Yetenek 2023’, gençlere tanıdığımız global kariyer fırsatının yanı sıra deneyim, gelişim ve inovasyon odağıyla kendini yenileyen dinamik bir program. ‘JOB Genç Yetenek 2023’ kapsamında ayrıntılı öğrenme ve gelişim yolculuğuna katılmak isteyen tüm gençlerimizin başvurularını bekliyoruz.”
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