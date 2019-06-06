Yıldız Holding, Godiva’nın 4 ülkedeki satışını tamamladı Yıldız Holding bünyesinde bulunan Godiva, Godiva’nın Japonya, Güney Kore ve Avustralya’daki perakende ve dağıtım operasyonları ile Yeni Zelanda’da pazar geliştirme haklarını MBK Partners’a devretti.

Yıldız Holding bünyesinde bulunan Godiva, global 5 kat büyüme stratejisi doğrultusunda daha önce MBK Partners’la başlattığı anlaşma sürecini tamamladı. Bu anlaşmayla Yıldız Holding, Godiva’nın Japonya, Güney Kore ve Avustralya’daki perakende ve dağıtım operasyonları ile Yeni Zelanda’da pazar geliştirme haklarını MBK Partners’a devretti. Anlaşmanın finansal şartları açıklanmadı. Godiva, MBK Partners’la varılan anlaşma dışında kalan 100’ü aşkın pazarın sahibi olmaya ve Brüksel’de bulunan Ar-Ge merkezini elinde tutmaya devam edecek. Godiva, ürünlerini Belçika’daki tesisten ve Yıldız Holding bünyesinde bulunan ABD ve İstanbul’daki fabrikalarından temin etmeyi sürdürecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.