0553 313 94 23

Yıldız Holding, Godiva’nın 4 ülkedeki satışını tamamladı

Yıldız Holding bünyesinde bulunan Godiva, Godiva’nın Japonya, Güney Kore ve Avustralya’daki perakende ve dağıtım operasyonları ile Yeni Zelanda’da pazar geliştirme haklarını MBK Partners’a devretti.

06 Haziran 2019 Perşembe 11:36
Yıldız Holding, Godiva’nın 4 ülkedeki satışını tamamladı

Yıldız Holding bünyesinde bulunan Godiva, global 5 kat büyüme stratejisi doğrultusunda daha önce MBK Partners’la başlattığı anlaşma sürecini tamamladı.

Bu anlaşmayla Yıldız Holding, Godiva’nın Japonya, Güney Kore ve Avustralya’daki perakende ve dağıtım operasyonları ile Yeni Zelanda’da pazar geliştirme haklarını MBK Partners’a devretti. Anlaşmanın finansal şartları açıklanmadı.

Godiva, MBK Partners’la varılan anlaşma dışında kalan 100’ü aşkın pazarın sahibi olmaya ve Brüksel’de bulunan Ar-Ge merkezini elinde tutmaya devam edecek. Godiva, ürünlerini Belçika’daki tesisten ve Yıldız Holding bünyesinde bulunan ABD ve İstanbul’daki fabrikalarından temin etmeyi sürdürecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 11:36
  1. İstanbul
  2. Yıldız Holding
  3. Godiva
  4. MBK Partners
  5. ABD

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hafif ticari araç kaldırıma çıktı
    1. Hafif ticari araç kaldırıma çıktı
    2. Onursuz LGBT'liler 'onur yürüyüşü'..
    3. Beşiktaş’ta bayramlaşma yapıldı
    4. Beşiktaş Kulübünde bayramlaşma töreni..
    5. Başkan Tütüncü’den Ramazan’da yaşlı..
    6. Sahilde üzücü görüntüye şemsiyeli..
    7. Keçiören’de belediye temizlik aracı..
    8. Arkadaşları fark etti, son anda..
    9. Rakamlar açıklandı! Elektronik..
    10. Alev alev yanan fabrikada söndürme..
    11. Domates ihracatından 603 milyon..
    12. Jandarmadan gece gündüz bayram denetimi
    13. Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar uyarısı
    14. Dolar da tatile çıktı
    15. Konak’ın parkları yenileniyor
    16. Endonezya 17 kayıp mürettebatı arıyor
    17. Özel okul ücretleri son dakika 2019 -..
    18. İş kurmak isteyen ‘mahkumlar’ı..
    19. Fenerbahçe Kulübünde bayramlaşma
    20. Dondurmayı mutlaka su ile tüketin
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen siteye reklam verdi
    Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen siteye reklam verdi