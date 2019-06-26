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Yıldız futbolcunun menajeri Beşiktaş'ı açıkladı!

Beşiktaş'ın transfer görüşmesi yaptığı belirtilen Tyler Boyd için futbolcunun menajeri Orçun Yücel'den açıklamalar geldi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 23:01
Yıldız futbolcunun menajeri Beşiktaş'ı açıkladı!

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Ankaragücü'nde geçiren ve bonservisi Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımında bulunan Tyler Boyd için Beşiktaş bir adım önde.

beIN SPORTS'a konuşan Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, 24 yaşındaki futbolcu ile görüştüklerini belirtirken ''Tyler Boyd geçtiğimiz sezonun 2. yarısını ülkemizde geçirdi. İyi bir performans sergiledi. İlgilendiğimiz oyunculardan bir tanesi. Kulübü ve kendisiyle görüşüyoruz.'' sözlerini kullandı.

''Transferi sonlandırmaya çalışıyoruz''

Ali Naibi'nin açıklamalarının ardından A Spor canlı yayınına bağlanan Boyd'un menajeri Orçun Yücel, ''Ali bey gerekli açıklamayı yapmış. Biz şu an iki kulübün birbiriyle anlaşması ilgili olarak elimizden geleni yapıyoruz. Ülkemizin ekonomik durumu da ortada. Mümkün olan en minimum rakamlarda elimizden geldiği kadar transferi sonlandırmaya çalışıyoruz. Kolay değil tabi, Boyd'u MLS'ten ve Almanya'dan takip edeni de var. Tabii ki Beşiktaş söz konusu olduğu zaman, böyle önemli bir değer her zaman ön planda kalır.'' şeklinde konuştu.

''Boyd gurur duydu, çok sevindi''

Boyd'un Beşiktaş'tan gelen teklife çok sevindiğini de söyleyen Yücel, ''Ali bey gerekli açıklamayı yapmış. Biz üstümüze düşeni yapıyoruz. Umarım en iyi şekilde sonuçlanır. Boyd gurur duydu bu ilgiden. Bahsettiğimiz takım Beşiktaş. Ülkemizin üç büyük takımından birisi. Avrupa'da ülkemizi sürekli temsil ediyor. Böyle bir teklifi bir oyuncunun reddedebileceğini düşünmüyorum. Boyd tabii ki çok mutlu oldu tekliften. Önemli olan kulüplerin anlaşması. Umarım mutlu sona ulaşırız.'' diyerek sözlerini noktaladı.

 

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 23:01
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