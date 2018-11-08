Yıldız futbolcudan Beşiktaş itirafı! 'Unutamıyorum'

Leipzig'in başarılı orta saha oyuncusu Diego Demme, "Beşiktaşlı taraftarların çıkardıkları ses asla aklımdan çıkmıyor. Taraftarların ruh halleri ve çıkardıkları sesler inanılmazdı." dedi.

Alman ekibi Red Bull Leipzig'in orta saha oyuncusu Diego Demme, UEFA Avrupa Liginde İskoçya'da karşılaşacakları Celtic maçının öncesinde Alman basınına Beşiktaş itiraflarında bulundu.

"Taraftarın çıkardıkları sesler inanılmazdı"

Geçen sezon Şampiyonlar Liginde Beşiktaş'a karşı oynadıkları maçı hatırlatan Demme, ''Ateşli taraftarlar önünde oynamak her zaman güzeldir. Celtic'in de taraftarlarının ne kadar harika olduğunu biliyorum. Ancak geçen sezon oynadığımız maçta Beşiktaş taraftarlarının çıkardıkları ses asla aklımdan çıkmıyor. Taraftarların ruh halleri ve çıkardıkları sesler inanılmazdı.'' diye konuştu.

"Maça devam edememişti"

Şampiyonlar Liginde oynanan maçta Beşiktaş, Leipzig'i 2-0 yenerken maç içerisinde taraftarların çıkardığı sesten rahatsız olan Alman golcü Timo Werner, maça devam edememişti.