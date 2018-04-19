Yıldız futbolcudan ayrılık sözleri! 'Teklife açığım'

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano, ülkesinin basınına bir röportaj verdi.

Birçok konuda açıklamalarda bulunan Adriano, geleceğiyle ilgili çok önemli ifadeler kullandı.

İlk olarak 2019 yılına kadar Beşiktaş ile sözleşmesi olsa da Brezilya'ya dönmeye sıcak baktığını söyleyen tecrübeli savunmacı, "Daha önce Serie A'dan teklif aldım ama somut bir şey olmadı. Artık ciddi anlamda ülkeme geri dönmeyi düşünüyorum. Zamanı geldi. Futbolumu ülkemde de göstermek istiyorum. Büyük bir kulübün formasını giymek için teklifleri dinlemeye açığım" ifadelerini kullandı.

"BARCELONA'DAN AYRILMAK KARARI KOLAY DEĞİLDİ"

Milli takımda yeniden forma giyme umudu olduğunu da belirten Adriano, "Milli takım kapıları elbette kapanmadı. İnsanlar benim takımdaki görevimi biliyor. Bir fırsat doğmasını bekliyorum ama Tite'nin kadrosu ve yaptıklarından da memnunum. Bu seviyede devam edebilirsek Dünya Kupası'nda şampiyon olabiliriz. Ben de takımı sonuna kadar destekleyeceğim" dedi.

Barcelona'dan ayrılmasının da kolay bir karar olmadığını dile getiren yıldız oyuncu "Barcelona'dan sözleşmem devam ederken ayrılmak zor bir karardı. Ancak karşıma bir fırsat çıkınca kararımı verdim. Türkiye'de mutluyum. İlk sene şampiyon olduk. Kulüp bize çok iyi çalışma koşulları sunuyor" şeklinde konuştu.

"BAYERN MÜNİH YENİLGİSİ AĞIR OLDU AMA..."

Ligdeki hedefleri ve kupadaki Fenerbahçe maçı hakkında da konuşan yıldız oyuncu "Bu sezon iki şampiyonada hedefimiz vardı. Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkmak istiyorduk ve bunu başardık. Bayern yenilgisi ağır oldu ancak böylece sezonun kalan kısmında lig şampiyonluğuna odaklanmamızı sağladı." dedi. (Sporx)