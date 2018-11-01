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Yıldız futbolcu Tolga: Bizi niye...

Başakşehir maçı hazırlıklarını devam ettiren Beşiktaş'ta kaleci Tolga, bugün yapılan antrenmanda agresif tavrıyla dikkatleri üzerine çekti.

01 Kasım 2018 Perşembe 13:40
Yıldız futbolcu Tolga: Bizi niye...

Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş'ta hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Dün Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde yapılan son çalışmada kaleci Tolga Zengin ve kaleci antrenörü Hakan Çalışkan arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Tolga Zengin antrenman sahasının fazla sulanması nedeniyle kaleci antrenörü Hakan Çalışkan’a sert tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı file bekçisi, “Bizi niye bu çamurlu sahada çalıştırıyorsun” diyerek Çalışkan’a bağırdı.

Tolga’nın bu agresif tavrı şaşkınlıkla karşılandı.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 13:40
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