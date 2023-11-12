Yıldız futbolcu tanınmaz hale geldi
Sahasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta, Bahtiyor Zaynutdinov, 36. dakikada talihsiz bir sakatlık yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş evinde Rams Başakşehir'i ağırladı. Karşılaşmanın 35. dakikasında Beşiktaş'ta Bahtiyar Zaynutdinov, Başakşehir'de Opoku ile girdiği ikili mücadelde sakatlanarak yerde kaldı ve oyuna devam edemedi. Yüzüne aldığı darbe nedeniyle sakatlık yaşayan Zaynutdinov, yerini Rachid Ghezzal'a bıraktı.
FAUL, BAŞAKŞEHİR'E VERİLDİ
Sakatlık sonrası siyah-beyazlı oyuncular kart beklerken, hakem Arda Kardeşler faulü Başakşehir'e verdi.
BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM: "YORUMSUZ"
Beşiktaş, sosyal medya hesabından Bakhtiyor Zaynutdinov'un son durumunu paylaştı. Siyah-beyazlıların Twitter hesabından yapılan paylaşıma "Yorumsuz" notu düşüldü.