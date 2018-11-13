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Yıldız futbolcu milli takıma çağrıldı ama forma giyemeyecek! Nedeni ise ilginç

İtalyan ekibi Inter'de forma giyen Keita Balde'nin Senegal Milli Takımına çağrılmasına rağmen forma giyemeyecek. Nedeni ise Senegal Futbol Federasyonunun yapması gereken bildirimi İtalyan kulübünün eski mail adresine göndermesi.

13 Kasım 2018 Salı 22:02
Yıldız futbolcu milli takıma çağrıldı ama forma giyemeyecek! Nedeni ise ilginç

Senegal Futbol Federasyonu, Inter'e yapması gereken bildirimi İtalyan kulübünün eski mail adresine gönderince, Keita Balde'nin milli takıma gitmesine izin çıkmadı.

Keita Balde, Senegal Milli Takımının Ekvator Ginesi ile oynayacağı maçın kadrosuna çağrıldı ancak bu maçta forma giyemeyecek. Nedeni ise ilginç. Senegal Futbol Federasyonunun attığı hatalı mail, Inter'in yıldızı Keita Balde'ye pahalıya mal oldu.

Eski hesaba mail gönderildi

2019 Afrika Uluslar Kupası Elemelerinde Cuma günü Ekvator Ginesi ile karşılaşacak olan Senegal'de Federasyon, oyuncunun milli takıma çağrılmasıyla ilgili Inter'e yapması gereken bildirimi İtalyan kulübünün eski mail adresine gönderince olanlar oldu. Senegal Futbol Federasyonu bu hatasından dönse de Inter Kulübü, bilgilendirme tarihinin geçmiş olması nedeniyle Keita'nın milli takıma gitmesine izin vermedi.

"Inter uzlaşmacı davranmıyor."

Senegal Futbol Federasyonu Asbaşkanı Abdoulaye Sow, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Söz konusu oyuncu için Inter'e bir bilgilendirme maili gönderdik ancak bu mail bir hata sonucu Inter Kulübü'nün artık kullanmadığı eski mail adresine gönderilmiş. Şu anda oyuncu kulübünden ayrılamıyor. Inter yönetimi de bu konuda uzlaşmacı davranmıyor." ifadelerini kullandı.

(Goal)

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 22:02
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  6. Abdoulaye Sow
  7. Keita Balde
  8. Senegal Milli Takımı

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