Yıldız futbolcu Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
TFF'den yapılan açıklamaya göre; milli futbolcu Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.28 Mayıs 2019 Salı 22:19
Bundesliga'da oynadığı play-out maçında sakatlanan Ozan Kabak, A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Almanya'nın Stuttgart kulübünde forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.
Bugün Antalya'daki bir hastanede yapılan tetkik ve muayeneleri sonrasında burnunda kırık tespit edilen futbolcu, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra kamptan ayrıldı."
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