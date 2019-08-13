0553 313 94 23

Yıldırım'dan sel felaketinin yaşandığı Düzce'ye ziyaret

Binali Yıldırım, Düzce Akçakoca'da, partisinin ilçe başkanlığı ile belediyeyi ziyaret etti.

13 Ağustos 2019 Salı 14:39
Yıldırım'dan sel felaketinin yaşandığı Düzce'ye ziyaret

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 18 Temmuz'da sel felaketinin yaşandığı Akçakoca'da, dün Esmahanım ve Uğurlu köylerini ziyaret ederek, bölge sakinleriyle görüştü.

Yıldırım, bugün ise partisinin ilçe başkanlığını ve Akçakoca Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyaretlerinin ardından açıklama yapan Yıldırım, "Bayramın 2'nci günü daha önce söz verdiğimiz gibi Akçakoca'ya geldik. Akçakoca'da vatandaşlarımızla hem bayramlaştık hem de geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yaşanan sel felaketinde ciddi anlamda hasar gören Uğurlu ve Esmahanım köyüne gittik. Akçakoca merkezde cami altındaki esnafla bir araya geldik. Caddelerde beraber vatandaşlarımızla sohbet ettik. Kaymakamımız, belediye başkanımız, milletvekillerimizden, teşkilatlarımızdan kapsamlı bir şekilde bilgiler aldık. Sel felaketinin yaşandığı ilk günden itibaren yapılan bütün çalışmaları anlattılar. Bundan sonraki ihtiyaçlarını, beklentilerini ilettiler. Yaraların sarıldığını görüyoruz. İşlerin yapıldığını görüyoruz. Daha fazlasını vatandaşlarımız bekliyorlar. Esnafımız işleri bozulduğu için taahhütlerini yerine getiremiyorlar. Hayvanları telef olanların talepleri var. Bunları dinledik. Milletvekilleri gerekli dosyaları hazırladılar. Gerekli kurumlar üzerine düşeni yapacak. Bu yaralar tamamen sarılacak" diye konuştu.

19-08/13/binali-yildirim-yaralar-tamamen-sarilacak_2501_dhaphoto1.jpg

'LOJİSTİK VE ARAÇ DESTEĞİ VERİYORUZ'

Düzce ve Akçakoca'nın fındık ile turizmde önemli yeri olduğunu belirten Yıldırım, "Düzce'nin, Akçakoca'nın özellikle fındık ve turizm bakımından önemli bir yeri var. Bu gelişimizin asıl nedeni buranın turizmden sezon dolayısı ile olumsuz etkilenmesini en asgari düzeye indirecek bir çalışmadır. Bu inisiyatifi başlatan Düzce milletvekillerimiz oldu. Biz de onların bu çağrısına uyarak buraya geldik. Bu çalışmanın bir parçası olmak istedik. Bundan ziyadesi ile memnun olduk. Düzce halkı, Akçakoca halkı bizi bağrına bastı. Sıcak bir karşılama yaptılar. Çok teşekkür ediyorum" dedi. 

Akçakoca Belediyesi'ne lojistik destek ve araç desteği verdiklerini belirten Binali Yıldırım, "Bütün bu konuları belediye başkanımız bana anlattı hatta anlatmakla kalmadı ve yazılı dosyasını verdi. Devletin imkan ve kabiliyetleri çerçevesinde bütün bunlar yapılacaktır. Kimsenin endişe etmesine mahal yok. Ülkemiz ve devletimiz güçlüdür. İlk baştan beri Düzce Belediyesi ve Akçakoca Belediyesi'ne lojistik ve araç desteğini veriyoruz. Güzel hatıralarla Akçakoca'dan ayrılıyorum" diye konuştu. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 14:39
  1. Düzce
  2. İzmir
  3. ak parti
  4. izmir
  5. binali yıldırım
  6. sel
  7. düzce
  8. akçakoca

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'ta forma numaraları sahiplerini buldu! İşte Burak Yılmaz'ın yeni numarası
    1. Beşiktaş'ta forma numaraları..
    2. Bodrum'da fiyatların yüksek olduğu..
    3. Periferik arter hastalığı nedir?..
    4. Liverpool ve Chelsea taraftarlarının..
    5. Bakan Gül, Grekoromen Güreş Milli..
    6. Tedavisi tamamlanan at sahiplendirildi
    7. Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
    8. Kurban Bayramında yapılması gereken..
    9. Karaman'da can pazarı! Çok sayıda..
    10. Rusya: "Suriye Anayasası Komisyonunda..
    11. Beşiktaş’ta forma numaraları belli oldu
    12. Kunduz Festivali’nde sağlık hizmeti
    13. Seyir halindeki otomobil alev aldı
    14. Ege’nin spor tesisleri baştan sona..
    15. Evde sucuk nasıl yapılır? Evde sucuk..
    16. Kurban Bayramı hipertansiyon,..
    17. İngiltere’de işsizlik oranı açıklandı!
    18. Binali Yıldırım, Akçakoca'da..
    19. Su sporları istasyonlarında bayram..
    20. Şiş ve kırmızı diş etlerine dikkat
    21. İncelediği av tüfeği ölümüne neden oldu
    22. Eğitimci ve gazeteci Keskin’e..
    23. Karlıova’da bayram denetimleri
    24. Cam terasta 450 metre yükseklikte bayram
    25. Kurban çadırları bir yandan..
    26. Karaman'da trafik kazası: 10 yaralı
    27. Tire Kaymakamı Tanrıseven’den sürücü..
    28. Otomobil uçuruma yuvarlandı! 2 ölü, 1..
    29. Denizde ölümüne kaçış
    30. Şakalaştığı kuzenini av tüfeğiyle..
    PKK silah bırakacak mı? 'Öcalan'ın çözüm çağrısına...'
    PKK silah bırakacak mı? 'Öcalan'ın çözüm çağrısına...'
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    AK Parti'li Jülide Sarıeroğlu Erdoğan'ı telefonuna bakın nasıl kaydetmiş
    AK Parti'li Jülide Sarıeroğlu Erdoğan'ı telefonuna bakın nasıl kaydetmiş
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'