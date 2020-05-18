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Yıldırım’da metruk yapılar yıkılıyor

Güvenli ve daha yaşanabilir bir Yıldırım oluşturma hedefi doğrultusunda çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, metruk binaları yıkarak madde bağımlılarının mekanı olmasını önlüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 15:22:37 -
Yıldırım’da metruk yapılar yıkılıyor

Güvenli ve daha yaşanabilir bir Yıldırım oluşturma hedefi doğrultusunda çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, metruk binaları yıkarak madde bağımlılarının mekanı olmasını önlüyor.


Yıldırım Belediyesi, atıl durumda bırakıldığı için madde bağımlıların yuvası haline gelen ve görüntü kirliliği oluşturan metruk yerlerin yıkımına aralıksız devam ediyor. İlçede metruk halde bulunan, vatandaşların can ve mal güvenliklerini tehdit eden kullanılamaz durumdaki yapılar, gelen şikayetler doğrultusunda tespit edildikten sonra zabıta eşliğinde yıkılıyor. Çalışmalar kapsamında Yıldırım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Meydancık Mahallesi’nde bulunan bir metruk binanın daha yıkımını gerçekleştirdi.


Yıkılmaya yüz tutmuş, yangın ve göçme tehlikesi arz eden metruk binaların yıkımına devam edileceğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Görüntü kirliliğinin yanı sıra sosyal risklere de yol açan binaların yıkım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Sahipleri tarafından terk edilmiş ya da kullanılmayan bu binalar, bir süre sonra madde bağımlıları tarafından mesken tutuluyor. Zaman zaman çocukların oyun alanı olarak ta kullandığı yıkılmaya yüz tutan bu yapılar vatandaşların can güvenliği için tehlike de arz ediyor. Metruk yapıların bulunduğu mahallelerdeki aileler, çocukları için haklı olarak endişe ediyor. Bizde Yıldırım Belediyesi olarak ev sahiplerinin iznini alarak yıkım işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu sayede hem çarpık yapılaşmanın önüne geçiyor hem de vatandaşımızın huzurunu ön planda tutuyoruz. Mahallelerinde bu tür metruk bina olan hemşehrilerimiz belediyemize veya gerekli kamu kurumlarına taleplerini iletirlerse bir olumsuzluk yaşanmadan gereğini yaparız” ifadelerini kullandı.

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