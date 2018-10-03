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Yıldırım'a 3 milyon TL'lik haciz şaşkınlığı!

SBK Holding'e verilen 500 bin dolarlık çekin karşılıksız çıkması üzerine, Aziz Yıldırım ile 2'si Yıldırım'a ait 3 şirkete yönelik haciz kararı alındı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 17:01
Yıldırım'a 3 milyon TL'lik haciz şaşkınlığı!

SBK Holding'in Maktaş Makine Elektrik Ticaret A.Ş.'den aldığı 31 Ağustos 2018 tarihli 500 bin dolarlık çek karşılıksız çıktı. Bunun üzerine çekte imzası bulunan Aziz Yıldırım ile Yıldırım'a ait Maktaş Makine Elektrik Ticaret A.Ş. ve Gülhan Denizcilik ve Ticaret Limited Şirketi ile Boğaziçi Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında  icra takibi başlattı.  Alacağını tahsil etmek için İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuran SBK Holding, Aziz Yıldırım ile söz konusu 3 şirket hakkında 'ihtiyati haciz' talep etti. Holding, ihtiyati haciz talebine karşılık olarak da 450 bin TL teminat yatırdı.

İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLDİ

İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi de ihtiyati haciz kararı verdi.  Mahkeme kararında, "Alacaklının borçlulardan alacağı olan 3 milyon 5 bin TL alınmasının temini bakımından vaki isteği İcra İflas Kanunun 257. Maddesi'nin 1. Fıkrası'na uygun bulunmuş, alacak rehine temin edilememiş ve diğer taraflarla üçüncü şahısların muhtemel zarar ve ziyanlarına karşı kafi teminat da alınmış bulunduğundan borçluların malları ile 3. şahıslardaki hak ve alacaklarının; İcra ve İflas Kanununda muayyen tahditler dairesinde ihtiyaten haczine" dedi. İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi kararın bir örneğini Aziz Yıldırım'ın ikamet adresi ile söz konusu şirketlerin merkez adreslerini dikkate alarak İstanbul İcra Müdürlüğü'ne gönderdi.

İCRA DAİRESİ, KAPALI YERLERİN ÇİLİNGİRLE AÇILMASINI İSTEDİ

SBK Holding, ihtiyati haciz kararının ardından Aziz Yıldırım, Gülhan Denizcilik ve Ticaret Limited Şirketi ve Maktaş Makine Elektrik Ticaret A.Ş. ile Boğaziçi Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında icra takibi başlattı. İstanbul İcra Dairesi, Anadolu İcra Tevzi Bürosu'na yazı yazarak, "Borçluların menkul ve gayrimenkul malları ile 3'üncü şahıslardaki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczine, menkullerinin muhafaza altına alınmasına ve kapalı yerlerin çilingir marifetiyle açılmasına karar verilmiştir" dedi.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 17:01
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