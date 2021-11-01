Yıldırım: KKTC’ye garantörlüğümüz ilelebet devam edecek

Burada konuşma yapan Yıldırım, KKTC’nin kaderinin hiçbir zaman Rum kesiminin merhametine bırakılamayacağına belirterek, “Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yatakları ile Mavi Vatan’daki hak ve menfaatlerin Türkiye’nin garantisi altında olduğunu söyledi. Yıldırım, “Türkiye’nin garantörlüğü ilelebet Kıbrıs Türkü’nün huzuru ve güveni için devam edecektir, bunu herkesin kafasına yazması gerekir” dedi.