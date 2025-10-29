Yıldırım kafasına isabet etti, 34 yaşındaki çoban öldü
Muş’un Güzeltepe Mahallesi’nde koyun otlattığı sırada yıldırımın isabet ettiği çoban, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Akşam saatlerinde Muş merkeze bağlı Güzeltepe Mahallesi kırsalında koyun otlatan Ömer Aktaş’a (34), sağanak yağış sırasında yıldırım isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kafasına isabet eden yıldırımla ağır yaralanan Aktaş, sağlık ekiplerince Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.