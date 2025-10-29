  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Yıldırım kafasına isabet etti, 34 yaşındaki çoban öldü
Yerel

Yıldırım kafasına isabet etti, 34 yaşındaki çoban öldü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Yıldırım kafasına isabet etti, 34 yaşındaki çoban öldü

Muş’un Güzeltepe Mahallesi’nde koyun otlattığı sırada yıldırımın isabet ettiği çoban, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde Muş merkeze bağlı Güzeltepe Mahallesi kırsalında koyun otlatan Ömer Aktaş’a (34), sağanak yağış sırasında yıldırım isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kafasına isabet eden yıldırımla ağır yaralanan Aktaş, sağlık ekiplerince Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23