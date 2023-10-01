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Yaşam Yıldırım düşme anı görüntülendi
Yaşam

Yıldırım düşme anı görüntülendi

Yeniakit Publisher
2023-10-01 21:20:00 -

Gök gürültülü sağanak yağışın etkili olduğu Artvin'in Arhavi ilçesinde yıldırım düşme anı saniyesi saniyesine kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günler öncesinden Doğu Karadeniz için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Uyarıların ardından bugün Artvin'in kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.

Arhavi ilçesinde etkili olan sağanak yağışa, yer yer yıldırım düşmeleri eşlik etti. Gecenin karanlığını aydınlatan yıldırım düşme anı, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İHA

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