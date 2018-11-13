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Yıldırım Demirören'den Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e cevap: Ne biliyorsa...

Galatasaray teknik patronu Fatih Terim'in, olaylı Fenerbahçe derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili yaptığı açıklamalarına Yıldırım Demirören'den cevap geldi.

13 Kasım 2018 Salı 02:50
Yıldırım Demirören'den Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e cevap: Ne biliyorsa...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Fenerbahçe derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı açıklamalar gündemde bomba gibi düşmüştü.

Milli Takımdan sorunlu bir şekilde ayrılan ve yaptığı yazılı açıklamada görevine son verildiğini söyleyen Fatih Terim, PFDK'nın cezaları sonrasında "Türkiye Futbol Federasyonunu bilirim. Neyin ne olduğunu bilirim." şeklinde imalı bir açıklamada bulunmuştu.

''Ne biliyorsa açıklasın''

Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, Yıldırım Demirören ile konuştuğunu ve Demirören'in Fatih Terim'e kırıldığını açıkladı. Sinan Engin, "Yıldırım Demirören ile konuştum. Fatih Terim'in sözlerine kırıldığını söyledi ve ne biliyorsa açıklasın diye belirttiğini ifade etti.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 02:50
  1. Türkiye Futbol Federasyonu
  2. Yıldırım Demirören
  3. Fatih Terim
  4. Galatasaray

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