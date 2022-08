Yıldırım: Bu zorlu krizi atlatmak için elimizden geleni yapıyoruz

Türkiye’nin birlik ve beraberliğini bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurgulayan Yıldırım, şunları dile getirdi:

Güven ve istikrar

“Bugün birliğe, beraberliğe en fazla ihtiyacımız olan bir zaman. Biliyorsunuz Kovid-19 belası sonrasında kuzeyimizde bir savaş başladı. Bütün dünyanın düzeni bozuldu. Pahalılık nedir bilmeyen ülkeler, şimdi vatandaşlarına ‘kömür sobası alın, odun biriktirin. Daha zor günler bizi bekliyor’ diye tavsiyelerde bulunuyor. Türkiye ne yaptı, Türkiye bu zorlu günlerden, bu zorlu şartlardan en az zararla çıkmak için Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde, çok büyük zorluklara rağmen, bu zorlu krizi en az hasarla atlatmak için elinden gelen gayreti gösterdi. Her şey çekilebilir, her sıkıntıya katlanılır ama güven, istikrar, vatan, millet, bayrak ve devlet her şeyden önce gelir.”

2. yüzyıl bizim olacak

2023’ün sıradan bir yıl olmadığına dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti: “Cumhuriyeti bize emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun arkadaşları olmak üzere bu vatanı istilacılardan, sömürgecilerden kurtaran kurucu iradenin bıraktığı bu miras, yüzyıldır bugünlere geldi. Bir yüzyılı geride bırakıp ikinci yüzyıla 2023’Te başlayacağız. İkinci yüzyıl Türklerin yüzyılı olacaktır. Bunu unutmayalım. Sadece Türkiye’de değil. Güneydoğu Avrupa’dan, Uzakdoğu Asya’ya uzanan medeniyetimizin asırlar boyu hüküm sürdüğü tarihi İpek Yolu üzerindeki bütün bu medeniyetlerin yeni yüzyılı, parlayan yıldızı olacak.”

Konuşmanın ardından festival ile yatırımların toplu açılışı yapıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan stantlarda bölgede üretilen balları sergileyen üreticiler, programa katılanlara bal ikramında bulundu.

Eğitim beka meselesi

Kargın beldesinde hayırsever işadamı Ömer Gültekin’in kendi adına yaptırdığı okulun açılışını da gerçekleştiren Yıldırım, şunları söyledi: “Dünyada 50’den fazla ülkenin nüfusundan fazla sadece üniversite öğrencimiz var. İşte biz böyle bir ülkeyiz. İşte insan kaynağımızın, insan zenginliğimizin en büyük zenginlik olduğunu bilen bir ülkeyiz, bir iktidarız. Cumhurbaşkanı’mız, liderimiz ‘Eğitim bütçesi savunma bütçesinden daha yüksek olacak.’ dedi ve 2002’den beri de eğitim bütçesi en büyük bütçe oldu. Çünkü bu insana yapılan yatırım. Onların en iyi şekilde yetişmesi, hayata hazırlanması bizim beka meselemizdir.”