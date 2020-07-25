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Eğitim

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları 2020

2020 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması kontenjanlar | Üniversite tercih döneminin başlamasına az bir süre kaldı. Milyonlarca öğrenci hayalini süsleyen bölüm ve okulları araştırmaya başladı. Pek çok öğrenci Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları araştırmaya başladı. Adaylar “Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları güncel” , “Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2020 kontenjanları” , “Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde hangi bölümler var?” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 18:26:00 -
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları 2020

Üniversite sınavı haziran ayının son haftasında yapıldı. Tercih dönemi ise 6 Ağustos’ta başlayıp 14 Ağustos’ta neticelenecek. Bu sebeple öğrenciler üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. İşte, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları…

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bölümleri 2020

Bankacılık ve Finans(Fakülte)

Bankacılık ve Finans(Fakülte)(İngilizce)

Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)

Bilgi ve Belge Yönetimi

Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce)

Çocuk Gelişimi(Fakülte)

Dil ve Konuşma Terapisi(Fakülte)

Diş Hekimliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce)

Endüstri Mühendisliği(İngilizce)

Enerji Sistemleri Mühendisliği(İngilizce)

Felsefe

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte)

Görsel İletişim Tasarımı

Havacılık ve Uzay Mühendisliği(İngilizce)

Hemşirelik(Fakülte)

Hukuk

İktisat(İngilizce)

İnşaat Mühendisliği(İngilizce)

İslami İlimler

İşletme(İngilizce)

Makine Mühendisliği(İngilizce)

Maliye(İngilizce)

Matematik(İngilizce)

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği(İngilizce)

Mimarlık(İngilizce)

Mütercim-Tercümanlık(Fakülte)(Arapça)

Mütercim-Tercümanlık(Fakülte)(İngilizce)

Odyoloji(Fakülte)

Psikoloji(İngilizce)

Sağlık Yönetimi(Fakülte)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İngilizce)

Sosyal Hizmet(Fakülte)

Sosyoloji

Tarih

Tıp

Tıp(İngilizce)

Türk Dili ve Edebiyatı

Uluslararası İlişkiler(İngilizce)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(Fakülte)(İngilizce)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi(Fakülte)

Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte)(İngilizce)

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları 2020

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ni araştıranlar bölüm puanlarını merak ediyor. İşte, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi puanları:

YKS 2020 KONTENJAN KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

DGS açıköğretim puanları 2020
DGS açıköğretim puanları 2020

Eğitim

DGS açıköğretim puanları 2020

Tunceli Üniversitesi taban puanları 2020
Tunceli Üniversitesi taban puanları 2020

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Tunceli Üniversitesi taban puanları 2020

Türk Alman Üniversitesi taban puanları 2020 başarı sıralaması
Türk Alman Üniversitesi taban puanları 2020 başarı sıralaması

Eğitim

Türk Alman Üniversitesi taban puanları 2020 başarı sıralaması

Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları 2020
Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları 2020

Eğitim

Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları 2020

Uşak Üniversitesi taban puanları 2020
Uşak Üniversitesi taban puanları 2020

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Uşak Üniversitesi taban puanları 2020

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