Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları 2020
2020 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması kontenjanlar | Üniversite tercih döneminin başlamasına az bir süre kaldı. Milyonlarca öğrenci hayalini süsleyen bölüm ve okulları araştırmaya başladı. Pek çok öğrenci Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları araştırmaya başladı. Adaylar “Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları güncel” , “Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2020 kontenjanları” , “Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde hangi bölümler var?” konularını araştırıyor.
Üniversite sınavı haziran ayının son haftasında yapıldı. Tercih dönemi ise 6 Ağustos’ta başlayıp 14 Ağustos’ta neticelenecek. Bu sebeple öğrenciler üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. İşte, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları…
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bölümleri 2020
Bankacılık ve Finans(Fakülte)
Bankacılık ve Finans(Fakülte)(İngilizce)
Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce)
Çocuk Gelişimi(Fakülte)
Dil ve Konuşma Terapisi(Fakülte)
Diş Hekimliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce)
Endüstri Mühendisliği(İngilizce)
Enerji Sistemleri Mühendisliği(İngilizce)
Felsefe
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte)
Görsel İletişim Tasarımı
Havacılık ve Uzay Mühendisliği(İngilizce)
Hemşirelik(Fakülte)
Hukuk
İktisat(İngilizce)
İnşaat Mühendisliği(İngilizce)
İslami İlimler
İşletme(İngilizce)
Makine Mühendisliği(İngilizce)
Maliye(İngilizce)
Matematik(İngilizce)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği(İngilizce)
Mimarlık(İngilizce)
Mütercim-Tercümanlık(Fakülte)(Arapça)
Mütercim-Tercümanlık(Fakülte)(İngilizce)
Odyoloji(Fakülte)
Psikoloji(İngilizce)
Sağlık Yönetimi(Fakülte)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İngilizce)
Sosyal Hizmet(Fakülte)
Sosyoloji
Tarih
Tıp
Tıp(İngilizce)
Türk Dili ve Edebiyatı
Uluslararası İlişkiler(İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(Fakülte)(İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi(Fakülte)
Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte)(İngilizce)
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları 2020
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ni araştıranlar bölüm puanlarını merak ediyor. İşte, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi puanları:
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