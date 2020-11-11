Yıldırım-4 operasyonu kapsamında 1 terörist etkisiz hale getirildi
Yıldırım-4 operasyonu kapsamında Tunceli'nin Hozat ilçesinde 1 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerinin Hava Kuvvetleri destekli Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.
Teröristin yanı sıra 3 AK-47 piyade tüfeği, 1 tabanca ve bol miktarda can ve yiyecek malzemesi ele geçirildi.