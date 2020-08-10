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Aktüel

"Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda 640 litre asetik anhidrit ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-10 20:34:01 -
"Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda 640 litre asetik anhidrit ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda eroin yapımında kullanılan 640 litre asetik anhidrit ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla başlatılan "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" sürüyor.

Operasyon kapsamında Yüksekova ilçesi Onbaşılar Köyü Çamdalı Mezrası kırsalında operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü PKK'ya finansman sağlanması amacıyla eroin yapımında kullanılan 640 litre asetik Anhidrit maddesi ele geçirdi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.


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