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Yılda 50 milyon kazanınca doğduğu yeri sildi: Gecekondu mahallesi

Doğum yeri Stevenage kasabasını "gecekondu mahallesi" olarak tanımlayan Mercedes'in F1 Pilotu Lewis Hamilton, sosyal medyada tepkilerin hedefi oldu.

19 Aralık 2018 Çarşamba 21:47
Yılda 50 milyon kazanınca doğduğu yeri sildi: Gecekondu mahallesi

Formula-1'de beş dünya şampiyonluğu bulunan, Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, doğum yeri olan Stevenage kasabasını "gecekondu mahallesi" olarak nitelediği için tepkilerin hedefi oldu.

BBC'nin Yılın Sporcusu ödüllerinde ikinci olan 33 yaşındaki Hamilton, teşekkür konuşmasında "Farklı bir şey yapmaya çalışan bir aile olarak, gecekondu mahallesinden çıkmak bizim için bir hayaldi" dedi.

Sert tepki: Düş kırıklığı...

Sosyal medyada çok sayıda kişi, Hamilton'ı 'aslını inkar etmekle' suçladı.

Londra'nın 50 kilometre kuzeyindeki 88 bin nüfuslu kasabanın Belediye Başkanı Sharon Taylor, Twitter'da "#ProudOfStevenage" (Stevenage'la gurur duyuyorum) etiketiyle paylaştığı mesajında "Hamilton'ın ödül töreninde memleketi için olumsuz bir yorum yapmasıdan düş kırıklığına uğradık ve incindik. Hiçbir yer mükemmel değil ve Stevenagelı olmaktan gurur duyoruz" dedi.

"Yanlış sözcükleri seçtim"

Hamilton tepkiler üzerine bir video yayımlayarak "Yanlış sözcükleri seçtim. Bir kastım yoktu. Sık sık hata yapıyorum, özellikle de kalabalığın önünde konuşurken. Doğduğum yerle gurur duyuyorum ve Stevenage'ı en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyorum" dedi.

Dünyanın en fazla para kazanan sporcularından biri olan Hamilton bu yıl Mercedes'le sözleşmesini iki yıl uzatmıştı. Hamilton'ın yıllık gelirinin 50 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 21:47
  1. Londra
  2. Mercedes
  3. Lewis Hamilton
  4. Twitter
  5. Hamilton
  6. Sharon Taylor

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