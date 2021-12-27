Yılbaşında yasak var mı? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında yasak var mı ve sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu, son günlerde binlerce kişinin gündemini meşgul ediyor. Geçtiğimiz yıl pandemi gereklilikleri kapsamında yılbaşı kutlamalarına getirilen kısıtlama dolayısıyla bu yıl da benzer bir durumunun yaşanıp yaşanmayacağını merak eden vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili herhangi bir bilgilendirme yapıp yapmadığını merak ediyor.

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Geçtiğimiz yıl pandemi şartları dolayısıyla kutlamalara kısıtlama getirilmesinin ardından bu yıl da benzer bir durum yaşanıp yaşanmayacağı, planlarına yön vermek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı, geçtiğimiz yıl pandemi etkilerini en az seviyeye indirmek amacıyla yürürlüğe konmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe koyulan yılbaşında sokağa çıkma yasağının bu yıl uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz bir netlik bulunmuyor. Konuyla ilgili güncel bilgiler gelmesi halinde haberimize eklenecektir. Dünya geçen yılın ardından 2022’ye de salgın endişesiyle giriyor. Omikron vakalarındaki kaygı veren artış nedeniyle dünyanın pek çok kentindeki yeni yıl kutlamaları iptal edildi.

Yılbaşı kutlamaları iptal mi?

LONDRA: Londra Belediye Başkanı Sadık Han, başkentte geleneksel olarak her yıl düzenlenen Trafalgar Meydanı’nda yeni yıl kutlamalarının, salgın endişesi nedeniyle bu yıl iptal edildiğini duyurdu.

FRANSA: Başkent Paris’te de Champs-Elysées Caddesi’ndeki geleneksel havai fişek gösterileri ve DJ performansları salgındaki artış nedeniyle bu yıl iptal edildi.

BERLİN: Almanya’da 28 Aralık’tan itibaren geçerli olmak üzere, fiziki teması en aza indirebilmek adına yeni yıl kutlamalarına kısıtlama getirildi.

ATİNA: Akropolis’te her yıl geleneksel olarak yapılan havai fişek gösterisi bu yıl yapılmayacak. Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, bu yıl belediyeler tarafından planlanan tüm toplu Noel ve yeni yıl kutlamalarının iptal edildiğini duyurdu.