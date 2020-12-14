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Gündem Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Erdoğan son dakika açıkladı
Gündem

Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Erdoğan son dakika açıkladı

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu yanıt buldu. Kabine, yeni haftada Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine toplantısında yılbaşı ile ilgili 4 günlük sokağa çıkma yasağı olup olmadığı merak ediliyordu. Peki, yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Son dakika Erdoğan bu konuyu açıkladı. İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-12-14 20:24:00 - 2020-12-14 20:26:51
Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Erdoğan son dakika açıkladı

Milyonlarca kişinin beklediği Kabine Toplantısı başladı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Topantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Yılbaşında kısıtlama olacak mı?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün bir kez daha gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıda 2 hafta önce alınan corona virüs tedbirlerin, corona virüs tablosuna yansıması ele alınacak.

Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı son dakika konuşmasında yılbaşında kısıtlama olup olmayacağı ile ilgili şu açıklamaları yaptı: "31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'den 4 Ocak 2021 saat 05:00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır." dedi.

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