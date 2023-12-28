Yılbaşında kar yağışı olacak mı? Meteoroloji'den flaş açıklama

Türkiye, kış aylarıyla birlikte yağışlı havanın etkisi altına girdi.

Ancak 2023'e veda etmeye sayılı günler kala yurt genelinde güneşli bir hava hakim.

Yeni yılın ilk sabahına kar yağışıyla birlikte uyanma alışkanlığımız bu sene pek mümkün gözükmüyor.

Yılbaşında kar beklenmiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, yeni yılın ilk gününde yağış beklenmiyor.

Hava sıcaklıkları 4 Ocak tarihine kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

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Haftalık tahmin yayınlandı

Meteoroloji, 29 Aralık 2023 ile 4 Ocak 2024 tarihlerini kapsayan haftalık tahmin haritasını yayınladı.

Buna göre, yurt genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişim beklenmiyor.

Yeni yılın ilk günü hava nasıl olacak

Yapılan tahminlere göre; 4 Ocak Perşembe günü yurdun büyük bir bölümünde yağışlı havanın etkisi altına girecek, ancak yılın ilk günü yani 1 Ocak'ta hava açık ve sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde olacak.