Yılbaşı denetimleri karadan, havadan ve denizden takip ediliyor

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER), yılbaşı tedbirleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması kontrol ediliyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, GAMER'de ülke genelinde yapılan denetimleri izledi.

Görev başındaki emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeliyle kurulan canlı bağlantıda tedbirlere uyulup uyulmadığına ilişkin bilgi alan Çataklı, karadan, havadan ve denizden yapılan kontrolleri takip etti.

Tendürek Dağı'nda görevli jandarma personeliyle telsizden görüşen Çataklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ve bakan yardımcılarının da görev başında olduğunu ifade etti.

Ülke genelinde valilerin, kaymakamların, emniyet müdürlerinin, jandarma ve sahil güvenlik komutanlarının görevde olduğunu bildiren Çataklı, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri hatırlattı.

İsmail Çataklı, şunları kaydetti:

"22 bin 924 ekip, 208 bin personelle görev başındayız. 114 hava, 109 deniz aracından istifade ediyoruz. Ayrıca 261 köpeğimiz denetim ve kontrollerde görev alıyor. Amacımız insanımızın huzur içinde yılbaşını geçirmesi. Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığı konusunda da gerekli denetimler yapılıyor. GAMER'de denetimleri takip ediyoruz. Sabaha kadar arkadaşlarımız illerimizle irtibat halinde. İnşallah olumsuzluk yaşanmadan bu geceyi bitireceğiz."

Çataklı'ya, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz ile GAMER Başkanı Hakan Kafkas eşlik etti.

