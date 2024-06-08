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Yaşam Yılanların balık avı böyle kaydedildi
Yaşam

Yılanların balık avı böyle kaydedildi

Yeniakit Publisher
2024-06-08 20:59:00 -

Tunceli'de balık avlayan yılanlar görüntülendi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Yemişdere köyünde balık avlayan yılanlar yan yana görüntülendi.

Keban Baraj Gölü'ne kıyısı bulunan Çemişgezek ilçesine bağlı Yemişdere köyü kıyısında gezinti yapan Güven Kaygısız isimli vatandaş suyun içerisinde balık avlayan yılanları gördü. Cep telefonunu çıkaran Kaygısız, balık avlamaya çalışan iki yılanı görüntüledi. Yılanlardan birinin, avladığı balığı ağzına metrelerce sürüklediği görüldü.

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