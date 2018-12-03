Yılancık hastalığına yılanlar şifa oluyor

Bayburt’un Kırkpınar Köyü’nde her yıl Mayıs ayında ortaya birtakım yılanlar çıkıyor. Çok değil sadece bir ay kadar ortalıkta görünüyor ve kayboluyorlar. Köyün kadınları bu zehirsiz, zararsız aksine şifa dağıttığına inandıkları yılanları elceğizleriyle besledikleri gibi, gelen hastaların yüzlerine, dizlerine koyuyor ve şifa vesilesi olması için dua ediyorlar. Yılanlar Haziran ayı ortalarında kayboluyor. Bu yüzden Bayburt il merkezine 22 kilometre uzaklıktaki Kırkpınar Köyü, yılanların ortaya çıkmasıyla hastaların akınına uğruyor.



Yılancık, sedef, behçet, romatizma ve eklem ağrıları başta olmak üzere birçok hastalığı tedavi ettiği öne sürülen doktor yılanlar, sadece Mayıs ve Haziran ayları arasında ortaya çıkıyor ve bu dönemin sonunda ortadan kayboluyor.

Türkiye’nin dört bir yanından, hatta Avrupa’dan gelen hastalar, yılanları hastalıklı bölgenin üzerine koyarak tedavi olmayı beklerken, köylüler de tedavi olmaya gelenlere her konuda yardımcı oluyor. Köy halkı, yılanların 90 yıldan beri köy girişindeki Kırkpınar Dağı’ndan çıktığını belirtiyorlar. Aynı dağdan çıkan suyun da şifa vesilesi olduğu söyleniyor. Fakat gariptir bu konu üzerine en yakın üniversitelerden gelip de bir araştırma yapan çıkmıyor.

Tedavi olmak için Kırkpınar Köyü’ne gelen hastalar ise son çare olarak köye geldiklerini anlatarak, "Hastalığımız için gitmedik doktor, çalmadık kapı bırakmadık. Yılanlı tedavinin etkisini duyunca buraya geldik" diyor.