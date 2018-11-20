Yıl sonuna kadar emekli olanlar maaş artışından yararlanacak

31 Aralık’tan önce emekli olmak için dilekçe verenler 2018 Ocak ve temmuz zamlarıyla birlikte Ocak 2019 zammından da faydalanabilecek. Böylece yüksek zam oranları nedeniyle emekli maaşında kârlı olacaklar.

Emekli aylığının hesaplanmasında temel alınan kriterlere göre emeklilik dilekçesinin verildiği tarih önem kazanır. Yılsonunda veya yılbaşında emeklilik dilekçesi verilmesi, bağlanacak aylık miktarını değiştiriyor.

Ocak zammı maaşa yansıyacak

Buna göre 31 Aralık 2018’e kadar emeklilik dilekçesi veren kişilerin emekli aylıkları 2017 yılı güncelleme katsayısıyla hesaplanacak, daha sonra Ocak ve Temmuz 2017’de yapılan zamlarla net tutara ulaşılacak, ayrıca ocaktaki zam aylığa yansıtılacak. Dolayısıyla 31 Aralık 2018’e kadar emekli dilekçesi veren kişiler 2017’nin güncelleme katsayısına göre hesaplanan aylıklarını alacaklar. 1 Ocak 2019 ve sonrasında emekli dilekçesi veren kişilerin aylıkları ise 2018 güncelleme katsayısıyla hesaplanacak. Diğer yandan 2019’da dilekçe verenlerin aylıklarına ocak zammı da yansıtılacak ve bu maaşlarına olumlu olarak etki yapacak.