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Gündem Yıl olmuş 2023 Almanlar hala ırkçılık peşinde! Bu sefer Türk öğrencilere saldırdılar
Gündem

Yıl olmuş 2023 Almanlar hala ırkçılık peşinde! Bu sefer Türk öğrencilere saldırdılar

Yeniakit Publisher
2023-05-10 09:22:00 -
Yıl olmuş 2023 Almanlar hala ırkçılık peşinde! Bu sefer Türk öğrencilere saldırdılar

Aralarında çok sayıda Türk’ün de bulunduğu göçmen kökenli öğrencilerin okul kampı kâbusa döndü. Maskeli 28 Neo-Nazi, uykudaki öğrencilerin odasına girip saldırdı

KAMPI TERK ETTİLER

Almanya'nın Brandenburg Eyaleti'ne bağlı Heidesee kasabasına okul kampı kapsamında giden ve aralarında çok sayıda Türk ve Müslüman'ın da bulunduğu 15 ila 16 yaşlarındaki öğrenciler, ırkçı saldırıya uğradı. Matematik kampında olan 10. sınıf öğrencilerine, çoğu maskeli ve sarhoş 28 Neo-Nazi saldırdı. Hakarete uğrayan, tehdit edilen çocuklar, gece yarısı saat 03.00'te kampı terk etmek zorunda kaldı.

GECE BASKINA GELDİLER

Öğrencilerinin yüzde 80'ini göçmenlerin oluşturduğu okulun matematik kampına katılan gençler, yaşadıkları dehşet dolu anları korku içinde anlattı. Ali ve Kaan gibi Türk çocuklarının da yer aldığı grubun başörtülü öğrencisi Jamila Rafe, "Saat 24.00 gibi uyuduğumuz ve kapının açık olduğu saatte bir grup geldi. Önce Müslüman olup olmadığımızı sordu. Ardından hakaretler yağdırdı" diye konuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Büyük korku yaşayan çocuklar, durumu hemen öğretmenlerine aktardı. Öğretmenler, saldırganlarla konuştu ancak, kısa süre sonra ırkçı gençler, çocukların penceresi önünden hakaret ve tehditlerini sürdürdü. Saldırıya uğrayan çocuklar, hiçbir şekilde karşılık vermediklerini, amaçlarının sadece sınava hazırlanmak olduğunu söyledi. Polis, 28 saldırganın kimliğini tespit etti. Soruşturma başlatıldı.

SINAVLARIN ERTELENMESİNİ İSTEDİLER

Irkçılar, gece boyunca kapı ve pencerelere vurarak tehditler savurdu. Büyük şok yaşayan çocuklar, önümüzdeki günlerde yapılacak sınavlarının ertelenmesini talep etti. Berlin Eğitim Senatörü Katharina Günther Wünsch, "Bu tür saldırıları sineye çekmeyeceğim ve çekmemeliyiz. Şimdi yapılması gereken ilk şey öğrencilere yardım etmek" dedi. Irkçı saldırı, okul, siyasiler ve veliler tarafından da kınandı.

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