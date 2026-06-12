"Asıl sorun sınava yüklenen anlam" Sınavın özünde yalnızca bilgi düzeyini değerlendirdiğini belirten Klinik Psikolog Dilara Boyraz Giriş, "Pek çok öğrenci ve aile farkında olmadan sınava çok daha ağır bir anlam yüklüyor. Sınav artık yalnızca bilgiyi değil, kişiliği, değeri ve geleceği ölçen bir araç haline geliyor. İşte tam bu noktada doğal bir gerginlik, zorlayıcı bir kaygıya dönüşüyor. Çünkü artık yalnızca bir sınava girilmiyor; kişi kendisini ispat etmek zorunda hissediyor" diye konuştu. "Olumsuz düşüncelerle mücadele etmek yerine onları fark edin" YKS ve LGS öncesinde "Hiçbir şey bilmiyorum" veya "Başaramazsam ne olur?" gibi düşüncelerin yaygın olduğunu ifade eden Giriş, daha sonra şunları söyledi: