Küresel piyasalarda barış rüzgarı!
ABD/İsrail-İran hattında diplomatik bir anlaşma ihtimaline yönelik açıklamalar piyasalarda iyimserlik havası oluşturdu.
ABD/İsrail-İran hattında diplomatik bir anlaşma ihtimaline yönelik açıklamalar piyasalarda iyimserlik havası oluşturdu.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’la anlaşma metninin hazırlandığını ve kısa süre içinde imza töreni yapılabileceğini söylerken, İran basını böyle bir mutabakatın henüz onaylanmadığını bildirdi. Çelişkili açıklamalara rağmen Hürmüz Boğazı’nın açılabileceği beklentisi petrol fiyatlarını aşağı çekti; Brent petrol 90 doların altına geriledi.
Petrol düşüşü ve enflasyon beklentilerindeki değişim ABD tahvil piyasasında alımları artırırken, 10 yıllık tahvil faizi geriledi. Ancak ABD’de üretici enflasyonu beklentileri aşarak yüksek seyrini sürdürdü. Fed’in faiz patikasına dair beklentiler karışık kalırken, piyasalar temkinli iyimserliğini koruyor.
Küresel piyasaların odağında ayrıca SpaceX’in büyük ölçekli halka arz planı yer aldı. Bu gelişmenin teknoloji ve uzay sektöründe yeni halka arzları tetikleyebileceği değerlendiriliyor.
Petrol fiyatlarındaki düşüşe paralel ABD endeksleri güçlü yükseldi. Avrupa’da ECB, Orta Doğu kaynaklı enflasyon baskıları nedeniyle yeniden faiz artışına giderken, enflasyon tahminlerini de yukarı revize etti. Asya borsalarında ise risk iştahı artarak güçlü yükselişler görüldü.
Yurt içinde BIST 100 yatay seyrederken, dolar/TL hafif yükseldi. Bugün Türkiye’de cari denge ve piyasa katılımcıları anketi, ABD’de ise tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.
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