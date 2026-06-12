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#1
Foto - Küresel piyasalarda barış rüzgarı!

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la anlaşma metninin hazırlandığını ve kısa süre içinde imza töreni yapılabileceğini söylerken, İran basını böyle bir mutabakatın henüz onaylanmadığını bildirdi. Çelişkili açıklamalara rağmen Hürmüz Boğazı’nın açılabileceği beklentisi petrol fiyatlarını aşağı çekti; Brent petrol 90 doların altına geriledi.

#2
Foto - Küresel piyasalarda barış rüzgarı!

Petrol düşüşü ve enflasyon beklentilerindeki değişim ABD tahvil piyasasında alımları artırırken, 10 yıllık tahvil faizi geriledi. Ancak ABD’de üretici enflasyonu beklentileri aşarak yüksek seyrini sürdürdü. Fed’in faiz patikasına dair beklentiler karışık kalırken, piyasalar temkinli iyimserliğini koruyor.

#3
Foto - Küresel piyasalarda barış rüzgarı!

Küresel piyasaların odağında ayrıca SpaceX’in büyük ölçekli halka arz planı yer aldı. Bu gelişmenin teknoloji ve uzay sektöründe yeni halka arzları tetikleyebileceği değerlendiriliyor.

#4
Foto - Küresel piyasalarda barış rüzgarı!

Petrol fiyatlarındaki düşüşe paralel ABD endeksleri güçlü yükseldi. Avrupa’da ECB, Orta Doğu kaynaklı enflasyon baskıları nedeniyle yeniden faiz artışına giderken, enflasyon tahminlerini de yukarı revize etti. Asya borsalarında ise risk iştahı artarak güçlü yükselişler görüldü.

#5
Foto - Küresel piyasalarda barış rüzgarı!

Yurt içinde BIST 100 yatay seyrederken, dolar/TL hafif yükseldi. Bugün Türkiye’de cari denge ve piyasa katılımcıları anketi, ABD’de ise tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

#6
Foto - Küresel piyasalarda barış rüzgarı!

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Foto - Küresel piyasalarda barış rüzgarı!

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Foto - Küresel piyasalarda barış rüzgarı!

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