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#1
Foto - İçinde binlerce sinek bulunuyor! Tezgahlarda kilosu 500 lira!

Aydın'da ilekleme sezonunun başlamasıyla hareketlenen ilek pazarlarında incirin tozlaşmasını sağlayan erkek incirler kilosu 400 ila 500 TL arasında alıcı buluyor.

#2
Foto - İçinde binlerce sinek bulunuyor! Tezgahlarda kilosu 500 lira!

HALK ARASINDA İLEK OLARAK BİLİNİYOR Aydın'ın milli meyvesi olan incirin olgunlaşmasında hayati rol oynayan ve halk arasında "ilek" olarak bilinen erkek incirler, üreticiler tarafından bahçelerdeki dişi incir ağaçlarına asılarak doğal döllenmenin gerçekleşmesini sağlıyor. İleklerin içerisinde bulunan ve incir arıcığı olarak da bilinen sinekler, taşıdıkları polenlerle incirlerin döllenmesine katkı sunuyor.

#3
Foto - İçinde binlerce sinek bulunuyor! Tezgahlarda kilosu 500 lira!

HALK ARASINDA İLEK OLARAK BİLİNİYOR İncir üretiminin yoğun olarak yapıldığı ilçelerde kurulan ilek pazarlarında sinek yoğunluğu yüksek olan kaliteli ilekler üreticiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Sabahın erken saatlerinde kurulan pazarlarda erkek incirler kilosu 400 ila 500 TL arasında satışa sunuluyor.

#4
Foto - İçinde binlerce sinek bulunuyor! Tezgahlarda kilosu 500 lira!

"BU İLEKLER OLMAZSA OLMAZ" İncirliova'da yıllardır kurulan geleneksel ilek pazarında satış yapan Hakan Erol, 2026 yılı ilek sezonunun başladığını belirterek, "2026 yılı ilek sezonumuz başladı herkese hayırlı olsun öncelikle. Pazarımız da açıldı. Yeni başladık tabi sakin. Bir kaç gün sonra hızlanır. Herkes ihtiyacı doğrultusunda alacak. Fiyatlar kilosu 500 TL civarında alınıp satılıyor. İlek, incirin döllenmesi sonucunda başındaki meyvenin dökülmesini önlüyor. Onun için bu ilekler olmazsa olmaz. Bunu incire attığımız zaman incirimiz kaliteli ve ballı olur. Bunu atmazsak meyve kaybına sebep oluyor. Onun için ilekleme yapmak mecburiyetindeyiz. Ağaçların büyüklüğüne göre ikişer üçer tane asıyoruz. Torbalar içerisinde asıyoruz. Daha sağlıklı oluyor. Akşam geç saatlerde asarsak sabah kadar sinek de görevini yapıyor. Meyvelerin dökülmesini önlüyor. Olgunlaşmasını sağlıyor" dedi.

#5
Foto - İçinde binlerce sinek bulunuyor! Tezgahlarda kilosu 500 lira!

"BİR ARI VAZİFESİ GÖRÜYOR" İlek sineklerinin bir nevi arı görevi gördüğünü ifade eden Erol, "Bunlar küçük arıcık aslında. Bunlar incir ağaçlarının meyvelerine girdikten sonra dökülmesini önlüyor. Bir arı vazifesi görüyor. İleklerin içi de önemli. İleğin iyi olup olmadığını da içine bakara kanaat getirebilirsin. Toz ve içindeki larvası önemli. Olmazsa olmazı bu" şeklinde konuştu.

#6
Foto - İçinde binlerce sinek bulunuyor! Tezgahlarda kilosu 500 lira!

"BUNUN İÇİNDE MİLYONLARCA SİNEK VAR" Sinek olmazsa incirlerin de olmayacağını ifade eden Murat Peçen ise "İlek sezonu açıldı şu an yeni başladı daha. 5 güne kadar daha da hızlanır bu iş. Burası da İncirliova'nın geleneksel ilek pazarı. Her yıl burada kurulur. Üreticiler gelir alır. Toptan ve perakende satışlar yapılır burada. İncirlerin gelişmesi için ilek önemli. Bunun içinde milyonlarca sinek var. Oradan döllenir. Sinek olmazsa diğer incirler olmaz yani. Her ağacın başına asılır bunlar. Bunları asmazsan diğer incirler ballanmaz, dökülür" dedi.

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