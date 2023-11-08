Yıkımın boyutu gözler önünde! Saldırılardan önce ve sonra Gazze

Dünya, bir ayı aşkın süredir bir vahşete tanıklık ediyor.

İsrail ordusu, haftalardır Gazze şeridini bombalıyor.

Saldırılar sonucunda bölgede 10 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.

Bu süreçte bölge adeta yerle bir oldu. Binalar bombardımandan dolayı zarar görürken yıkımın boyutu gözler önüne serildi.

7 Ekim'den önce ve şu andaki Gazze'nin hali paylaşıldı.

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İşte İsrail saldırılarını özetleyen o kare;

Saldırılarda 33. gün

İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve topçuları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırılarını sivil hassasiyeti gözetmeden savaşın 33'üncü gününün gecesinde de aralıksız sürdürdü.

Filistin haber ajansı WAFA ve bölgeden gelişmeleri anlık aktaran güvenlir kaynakların bildirdiğine göre, İsrail hava saldırıları, Gazze'nin Nusayrat Mülteci Kampı, Şeyh Zayid Konutları, Tel el-Heva bölgelerinde yoğunlaşırken, Şatı Mülteci Kampı ise hava saldırılarının yanı sıra topçu atışlarının da hedefi oldu.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Vehbe Ailesi'nin evini hedef alan İsrail hava saldırısı sonucu, çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda yaralananlar, Aksa Şehitleri Hastanesine kaldırıldı. Evin enkazından henüz çıkarılmamış kişilerin olduğu belirtildi.

Gazze'nin kuzeyinde Endonezya Hastanesi yakınlarındaki Şeyh Zayid Konutları da İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.