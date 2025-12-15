Yıkımda şaşırtan anlar! Son kat havada asılı kaldı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yıkım kararı alınan 4 katlı eski binada sıra dışı bir an yaşandı. Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi 10'uncu Yavuz Sokak'ta 4 katlı eski bina için yıkım kararı alındı.

Son kat ayakta kaldı

İş makinesi ile yıkım için harekete geçen operatör, binayı zeminden yıkmaya başladı. Binanın ilk 3 katı yıkılırken, son kat ise duvar ve kolonlar üzerinde ayakta kaldı. İş makinesinin darbesiyle son kat da yerle bir olurken, sokak toz bulutuyla kaplandı. Yıkım anları kameraya yansıdı. Çevredekiler ilk kez böyle bir yıkım gördüklerini ve şaşırdıklarını belirtti.