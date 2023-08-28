Yıkım esnasında bina çöktü mahalleli deprem sanıp sokağa döküldü
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde ağır hasarlı bir bina yıkım esnasında aniden çöktü. Mahalleli deprem olduğunu sanıp kendilerini dışarı attı.
6 Şubat tarihinde Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Diyarbakır’da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan bir apartmanın yıkımı devam ederken bina aniden çöktü.
Mahalleli sokağa döküldü
Etraf saniyeler içinde toz duman olurken, mahalleli deprem olduğunu sanıp evden kendini dışarı attı.
Binanın çökme anı ise bir vatandaşın telefon kamerasına saniye saniye kaydedildi.