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Yaşam Yıkım esnasında bina çöktü mahalleli deprem sanıp sokağa döküldü
Yaşam

Yıkım esnasında bina çöktü mahalleli deprem sanıp sokağa döküldü

Yeniakit Publisher
2023-08-28 23:46:00 - 2023-08-28 23:51:14

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde ağır hasarlı bir bina yıkım esnasında aniden çöktü. Mahalleli deprem olduğunu sanıp kendilerini dışarı attı.

6 Şubat tarihinde Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Diyarbakır’da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan bir apartmanın yıkımı devam ederken bina aniden çöktü.

Mahalleli sokağa döküldü

Etraf saniyeler içinde toz duman olurken, mahalleli deprem olduğunu sanıp evden kendini dışarı attı.

Binanın çökme anı ise bir vatandaşın telefon kamerasına saniye saniye kaydedildi.


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