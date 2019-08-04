0553 313 94 23

Yıkılmaya yüz tutan asırlık kasır ahır olarak kullanıyor

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Güzelşeyh köyünde bulunan asırlık Güzelşeyh kasrının büyük bölümü, bakımsızlık nedeni ile yıkıldı.

04 Ağustos 2019 Pazar 14:01
Yıkılmaya yüz tutan asırlık kasır ahır olarak kullanıyor

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Güzelşeyh köyünde bulunan asırlık Güzelşeyh kasrının büyük bölümü, bakımsızlık nedeni ile yıkıldı. Köy sakinleri, göçerler tarafından ahır olarak kullanılan kasrın restorasyon çalışmasının yapılması ve turizme kazandırılması için yetkililere çağrıda bulundu.


Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde Çınar ilçesine bağlı Güzelşeyh köyünde bulunan ve köyle aynı ismi taşıyan asırlık Güzelşeyh kasrı yıllara yenik düştü. Göçerlerin yol güzergahında olduğu için ahır olarak kullanılan kasrın büyük bir bölümü bakımsızlıktan yıkıldı. Köy halkı, bazalt ile Mardin taşından yumurta akı kullanılarak inşa edilen kasrın restore edilip turizme kazandırılması için yetkililere çağrıda bulundu.



Köylüler kasrın turizme kazandırılmasını istiyor


Kasrın yanında evi olan ve yıllardır Güzelşeyh köyünde yaşayan Heybet Altınakar, yetkililere çağrıda bulunarak onarım yazısı gelmesine rağmen başlatılmayan restorasyonun bir an önce yapılmasını ve kasrın turizme kazandırılmasını istedi. Altınakar, “Bu tarihi yer 1900’lü yıllarda Şeyh Kasım’ın büyük oğlu Şeyh Mehmet Neytullah Altınakar tarafından yapılmış. Buranın yapılış amacı, alt katlarını ailesi için üst katlarında bulunan 2 odayı ise medrese olarak kullanıyormuş. 47 yaşındayım gördüm göreli bir kısmı sağlamdı diğerleri de bakımsızlık ve doğa olaylarından sonra yıkıldı. Buranın restore edilmesini, turizme kazandırılmasını istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onarım yazısı gelmiş, en kısa zamanda yapılmasını istiyoruz” dedi.



“Bu güzelliği turizme ve devletimize kazandırın”


Serdar Altunakar ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanlığına seslenerek kasrın turizme kazandırılmasını istediklerini söyledi. Serdar Altınakar, “Bu güzelliğin turizme katılmasını, buraya turistlerin gelip görmelerini ve tüm dünyaya yayılmasını istiyoruz. Buradan Cumhurbaşkanımıza, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza sesleniyorum bu güzelliği devletimize kazandırın” diye konuştu.


Sit alanı ilan edilmesine rağmen asırlık Güzelşeyh kasrının içerisinde mevsimlik işçiler tarafından hayvanlar için ahır yapıldığı görüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 14:01
  1. kültür
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa’da dehşet veren kaza: 1 ölü, 2 yaralı
    1. Bursa’da dehşet veren kaza: 1 ölü, 2..
    2. Gazeteci Arseven 'Atatürk'..
    3. Sibirya’da orman yangınlarının şiddeti..
    4. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya..
    5. Televizyon dizileri manevi değerlere..
    6. Usta oyuncu Cengiz Sezici için tören..
    7. Balcı'dan çarpıcı tespit: "Bir milleti..
    8. Kırıkkale’de adliye personeli 1..
    9. Alexander Sörloth 2+2 yıllığına..
    10. Trabzon’da trafik kazası: 1 ölü, 3..
    11. Eski belediye başkanının kızı dünya..
    12. Caddebostan sahilinde ‘uçuş’ coşkusu
    13. Bingöl’de23 dilenci yakalandı
    14. Aydın'da bıçaklı kavga!
    15. Avusturya kampında Alanyaspor’a çifte..
    16. Teksas saldırganının "İspanyol..
    17. Batı Akdeniz ihracatı 1 milyar doları..
    18. Başkentte 12 gecekondu kül oldu
    19. Uluslararası Yamaç Paraşütü Rusya Açık..
    20. Genç badmintonculardan 16 madalya
    21. Malatyalılar havuzlara akın ediyor
    22. Sokak hayvanları için yeni beslenme..
    23. Umuda yolculukta yine insanlık dramı
    24. Vali Yavuz uyardı: “Lütfen fındık..
    25. Özel sporcu Muhsine Gezer dünya..
    26. Şuhut’ta trafik kazası: 1 yaralı
    27. "Ana Tanrıça Kibele Heykeli"nin..
    28. Yanan otobüste hayatını kaybeden İlhan..
    29. Sudan'da anayasa bildirisi ön..
    30. Türk Halk Müziği sanatçısı Şahballı..
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın
    Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın