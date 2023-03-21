  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Aydal: Fatih Erbakan'ın katıldığı bir toplantı sonrası her şey değişti

Cem Uzan ve Hakan Uzan'ın adaylığı reddedildi! YSK'dan Erbakan açıklaması

Şok sözler! "Tayyip Erdoğan ile Doğu Perinçek'in mezarı..."

Ahmet Hakan'dan olay "Fatih Erbakan" iddiası! Resmen yer yerinden oynayacak

Geçen sene 5.6 milyar dolarlık ihracat yapmıştı! O Türk şirketi Avrupa ülkesine satıldı

HDP'li Sırrı Süreyya Önder CHP etkinliğinde Türk milletine hakaret etti: ‘Ermeni, Kürt düşmanı tecavüzcü, erkek egemen'

Yeniden Refah neden Cumhur İttifakı'na katılmadı! Ve bomba iddia geldi

Yalan da sizde, dolan da sizde istifa etmeme de sizde!

Merkez Bankası'ndan ikinci döviz hamlesi!

Ruslar şokta! Su-27, Bayraktar TB2 SİHA'yı bakın neden vuramamış, uzmanlardan flaş iddia
Aktüel Yıkılan binaların kaçan müteahhidi hakkında iade talebi
Aktüel

Yıkılan binaların kaçan müteahhidi hakkında iade talebi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’ın Antakya ilçesinde yıkılan binaların müteahhidi olarak aranırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kaçtığı tespit edilen Hikmet Günsal hakkında iade talepnamesi hazırlanarak iadesi istendi.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 15:21:00 -
Yıkılan binaların kaçan müteahhidi hakkında iade talebi

Adalet Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’ın Antakya ilçesinde yıkılan binaların müteahhidi Hikmet Günsay hakkında Hatay 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından çıkartılan yakalama kararı kapsamında Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından KKTC’den iadesine yönelik iade talepnamesi hazırlanarak Türkiye’ye iade edilmesi talep edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23