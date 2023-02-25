Yıkılan binaların % 97’si AK Parti öncesinden

HABER MERKEZİ

Başkan Erdoğan’ın dirayetli duruşuyla son 20 yılda Türkiye’de hayata geçirilen kentsel dönüşüm projeleri milyonlarca insanın can ve mal emniyetini sağlarken, geçmiş iktidarlar döneminde inşa edilen ve hiçbir mühendislik hizmeti almayan “tabut evler” milli güvenliğimizi tehdit ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından depremden sonra açıklanan raporda, iktidarın sağladığı ekonomik teşviklerle yenilenen evlerin yalnızca yüzde 3.1’inin asrın felaketi karşısında çaresiz kaldığı ifade edilirken, CHP ve avanelerinin dönüştürülmesin dediği binalarının yüzde 96.9’unun ise yıkılarak, on binlerce insanın hayatına mezar olduğu belirtildi.

AK Parti olmasa, yanmıştık

Kentsel dönüşüm projelerine karşı çıkan ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremlerde yıkılan çoğu 50-60 yıllık çürük binaların sanki AK Parti döneminde inşa edildiği algısı oluşturarak iktidarı hedef alan CHP, İP ve HDP ile arka bahçesi konumundaki karanlık odalar bir kez daha suçüstü oldu. Depremin etkilediği 11 ilde bulunan 2 milyon 535 bin 238 adet binanın % 51.6’sının 1999 öncesi inşa edilen eski yapılar olduğu, binaların %48.4’üne denk gelen 1 milyon 191 bin 183 adedinin ise AK Parti hükümeti döneminde yapıldığı ortaya çıktı. Bakanlığın raporunda, iktidarın sağladığı yasal kolaylıklar ve ekonomik teşviklerle yenilenen evlerin yalnızca 562’si yıkılırken, 6 Şubat’taki depremde enkaza dönen 18 bin 150 tabut evin, 1999 öncesi yapılan ve hiçbir mühendislik hizmeti almayan binalar olduğu belirtildi. Başkan Erdoğan liderliğindeki hükümetler sayesinde dönüştürülen yeni yapıların sadece yüzde 3,1’i, “asrın felaketi” olarak nitelendirilen deprem karşısında çaresiz kalırken, CHP ve avanelerinin “dönüştürülmesin” dediği binalarının yüzde 96,9’unun yıkılarak, on binlerce insanın hayatına mal olduğu kaydedildi.

Rakamlar zilleti yalanlıyor

“Depremde yıkılan binaların yüzde 20’sinin 1999 yılında sonra yapıldığı” öne süren zillet paydaşlarının maskesini düşüren ve AK Parti hükümetinin doğru yolda olduğunu gösteren 11 ildeki binalara yönelik istatistiksel veriler şöyle:

CHP’li tarafından yönetilen ve kentsel dönüşüme karşı sistematik şekilde karşı çıkılan Hatay’da toplam yapı stokunun 351 bin 29 olduğu, zillet aklına rağmen binalarının %42.8’ne denk gelen 150 bin 288 binanın yenilendiği belirtildi. Yıkılan 5 bin 885 binadan 5 bin 755 tanesinin ise 1999 depremi öncesinde inşa edildiği, sadece 130 binanın, ‘kolon kesme’ ve “yönetmeliği ihlal’ gibi gerekçelerin kurbanı olduğu öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta bulunan 172 bin 581 bin yapıdan 76 bin 350’si AK Parti iktidarında yenilenirken, yıkılan 3 bin 746 yapının 3 bin 582’si 1999 öncesinde inşa edildi. Yıkılan yeni bina oranı 164 adet ile yüzde 4.4 oranında kaldı.

Gaziantep’teki 307 bin 841 yapının 130 bin 875 tanesi yeni yapıyken, yıkılan 2 bin 666 binadan 2571 tanesinin eski olduğu bildirildi. Yıkılan yeni bina sayısı ise 94 olarak ifade edildi.

Adıyaman’da bulunan toplam 119 bin 307 bin yapının 60 bin 911 tanesi AK Partinin gelişiyle yenilendi. Depremde yıkılan 2 bin 742 bina 1999 öncesi inşa edilirken, 132 tane bina ise yeni yapıydı.

Malatya’da yıkılan 2 bin 335 binadan 2 bin 299’u 1999 depreminden önce yapıldı. Dönüşüm oranının yüzde 65,7 olduğu kentte 36 yeni bina depremin kurbanı oldu.

Dönüşüm hayat kurtardı

Adana’da toplam bina sayısı 430 bin 827 iken, bunların 139 bin 368’nin 1999 sonrası yürürlüğe giren yönetmeliğe göre inşa edildiği belirtildi. Depremde yıkılan 18 binadan 17 tanesi eksi yapı iken, yalnızca 1 adet yeni binanın yıkıldığı tespit edildi.

Diyarbakır’da incelenen 222 bin 463 bin yapının 121 bin 364 tanesinin 1999 sonrasında inşa edildiği, yıkılan 174 adet binanın tamamının ise eski olduğu kaydedildi.

Kilis’teki 245 bin 205 binadan 250 bin 783’ü, 1999 depreminden sonraki yönetmeliğe göre yapılırken, enkaza dönen 289 yapının tamamının eski olduğu belirtildi.

144 bin 452 yapının incelendiği Şanlıurfa’da 67 bin 276’sının yeni olduğu belirlenirken, yıkılan 63 yapının tamamının ise 1999 öncesine ait olduğu ifade edildi.

Osmaniye’de 37 bin 501 yapının 21 bin 970 adedi yeni yapı iken, yıkılan 232 yapının 227 tanesi 1999 öncesinden. Yıkılan yeni bina sayısı 5 ile sınırlı kalırken, yüdelik oranı yüzde 2,2 olarak hesaplandı.

Elazığ’da denetime giren 122 bin 386 yapının 59 bin 391 adedi, yeni yapı olarak kayıtlara geçti. Depremde yıkılan tek binanın 1999 öncesine ait olduğu belirtildi.