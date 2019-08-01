Yiğit Yalçın Çitak'tan ikinci dünya şampiyonluğu - Kanada'da düzenlenen Laser Radial Genç Dünya Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu birinci oldu



ANKARA (AA) - Kanada'da düzenlenen Laser Radial Dünya Gençler Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Yiğit Yalçın Çitak altın madalya kazandı. Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu Yiğit Yalçın, Kingston kentinde 24-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonada laser radial sınıfında yarıştı. Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nin milli sporcusu, 30 ülkeden 161 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada 12 yarış sonunda elde ettiği 54 puanla şampiyon oldu. Daha önce Polonya'da düzenlenen Dünya Gençler Yelken Şampiyonası'nda da birinci olan Yiğit Yalçın, bu sonuçla ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. Erkekler kategorisinde yarışan milli sporculardan Doruk Demircan (Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü) 24'üncü olurken, Deniz Altay (Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi) ise 44'üncü sırada yer aldı. Laser radial kızlar kategorisinde mücadele eden milli sporculardan Ece Asya İkizler (Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi) yarışmayı 7'nci, Zeynep Tuncalı (Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi) 15'inci, Deniz Dönertaş (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 16'ncı ve Lara Nalbantoğlu (Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi) 32'nci sırada tamamladı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.