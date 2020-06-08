Yiğit Bulut: Fatih’in emaneti hakkettiğine mutlaka kavuşacak
Ayasofya Camii ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, “Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordusunun mirası, hakkettiğine mutlaka kavuşacak.” Dedi.
Sosyal masafe hesabından Ayasofya ile ilgili açıklamalarda bulunan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, “Yüce Allah’ın izni büyük türk milleti’nin takdiri ile Ayasofya’dan çan değil, Müslüman Türk milletinin gönlünde yattığı gibi ezan sesleri yükselecek. Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordusunun mirası, hakkettiğine mutlaka kavuşacak.” Dedi.