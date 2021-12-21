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Ekonomi Yiğit Bulut duyurdu! Onlar yüzde 40 zarar etti
Ekonomi

Yiğit Bulut duyurdu! Onlar yüzde 40 zarar etti

Dolarda yaşanan sert düşüşün ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, kurları yukarı çekme amaçlı spekülasyona giren bazı kurum ve kişilerin yüzde 40 zarar ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 11:06:00 -
Yiğit Bulut duyurdu! Onlar yüzde 40 zarar etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının ardından doların sert düşüş yaşamasına ilişkin paylaşımda bulundu. Bulut, kuru spekülatif hareketlerle yukarı çekmeye çalışan kişilerin zararının yüzde 40 olduğunu açıkladı.

"Türkiye Cumhuriyeti ile oynamaya kalkarsan kolunu keserler"

Yiğit Bulut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu arada dün itibariyle bu ani paradigma tanımlamasını beklemedikleri için kurları yukarı çekme amaçlı spekülasyona giren bazı kurum ve gerçek kişilerin zararı yüzde 40!! Daha da büyüyecek!! TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE OYNAMAYA KALKARSAN KOLUNU KESERLER!!" ifadelerini kullandı.

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