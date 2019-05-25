Yiğidolar Şampiyon'u devirdi! Galatasaray en az puanla tarihe geçti

Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray, Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Sivasspor 4-3 kazandı. Galatasaray 2. dakikada Linnes ve 34. dakikada Muğdat'ın golleriyle 2-0 öne geçti. Sivasspor 43. dakikada Rybalka ve 45+2'de Hakan Arslan ile eşitliği yakaladı. Ev sahibi 77'de Rybalka ve 79'da Kone ile 4-2 öne geçti. Gol düellosunda son sözü 82. dakikada Muğdat Çelik söyledi. Maç 4-3 Sivasspor üstünlüğüyle bitti.

Süper Lig'de 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray sezonu 69 puanla tamamladı ve üç puanlı sistemde en az puanla şampiyon olan takım olarak tarihe geçti. Sivasspor ise 41 puanla 34 haftayı bitirdi.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Murat Ergin Gözütok

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Douglas, Bjarsmyr, Braz (Dk. 67 Papp), Ziya Erdal, Rybalka, Hakan Arslan, Özer Hurmacı, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 64 Torje), Diabate, Muhammet Demir (Dk. 57 Kone)

Galatasaray: İsmail Çipe, Linnes, Semih Kaya, Marcao, Emre Taşdemir (Dk. 57 Ömer Bayram), Ndiaye (Dk. 46 Onyekuru), Donk, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Yunus Akgün (Dk. 75 Ahmet Çalık), Muğdat Çelik

Goller: Dk. 2 Linnes, Dk. 34 ve 82 Muğdat Çelik (Galatasaray), Dk. 43 ve 77 Rybalka, Dk. 45+2 Hakan Arslan, Dk. 79 Kone (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Özer Hurmacı, Dk. 89 Rybalka (Demir Grup Sivasspor), Dk. 55 Onyekuru (Galatasaray)