Midenin diyaframdaki açıklıktan... Yaşam tarzınız mide fıtığını tetikliyor!

Mide fıtığı olan hastalarda en yaygın şikayetler arasında yemeklerin ağıza gelmesi, göğüste yanma hissi, ağıza acı veya ekşi su gelmesi, gece yastığa sıvı gelmesi ve ağız kokusu yer alır. Bazı hastalar göğüs ağrısı nedeniyle kardiyoloji polikliniklerine başvurur ve yapılan tetkikler sonrası mide fıtığı tanısı alır. Diğer belirtiler ise yutma güçlüğü, boğazda takılma hissi, sık geğirme, şişkinlik, hazımsızlık, ses kısıklığı, kronik öksürük, diş minesinde erozyon ve sırt ağrısı şeklinde sıralanabilir. Özellikle yemek sonrası veya yatınca artan şikayetler dikkat çekicidir.