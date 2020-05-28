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Spor

Yiğidolar hız kesmiyor

DG Sivasspor, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 22:25:19 -
Yiğidolar hız kesmiyor

DG Sivasspor, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı 1 saat 45 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan oyun oynayan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.


Sivasspor, yarın sabah yapacağı antrenmanla Süper Lig’in 27. hafta maçında 15 Haziran Pazartesi günü saat 21.45’te sahasında oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek

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