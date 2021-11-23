Yibek Kadın kimdir? Yibek Kadın kim oynuyor?
Meltem Pamirtan kim? ATV ekranlarında ilk bölümüyle izleyiciyle buluşan Destan dizisinde yer alan karakterler mercek altına yatırılmaya başlandı. Pek çok kişi Yibek Kadın’ın kim olduğunu, gerçekte yaşayıp yaşamadığını araştırıyor. Peki, Yibek Kadın rolünü kim oynuyor?
Destan dizisi yayımlanan ilk bölümüyle ilgi çekti. Dizide yer alan Yibek Kadın rolünü kimin oynadığı ise merak konusu. Peki, Yibek Kadın kim?
Yibek Kadın kimdir? Yibek Kadın kim oynuyor?
Yibek Kadın; Ulu Ece'nin sağ kolu, sadık hizmetkarı, kıymetlisidir…
Dizi, Türklerin İslamiyet’i seçmeden önceki yıllarını anlatıyor. Orta Asya’da geçen olaylar tarihi kaynaklardan esinlenilerek senaryolaştırılmıştır. Dizide yer alan karakterler ise kurgudur… Yibek Kadın rolünü Meltem Pamirtan oynuyor.
Meltem Pamirtan kim?
Meltem Pamirtan 6 Ocak 1977'de Ankara'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncu, ilk olarak 1982 yılında Adile Teyze adlı sinema filminde rol aldı.
Meltem Pamirtan, 2014-2016 döneminde yayınlanan Damla Sönmez ve Canan Ergüder'in oynadığı, Güllerin Savaşı dizisinde Mesude karakterini oynadı.
Meltem Pamirtan'ın yer aldığı yapımlar
Güllerin Savaşı
Küçük Gelin
Sihirli Annem
Aşk ve Ceza
Parmaklıklar Ardında
Küçük Adımlar
Zeytin Dalı
Hayat Türküsü
Adile Teyze