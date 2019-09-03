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Yevhen Seleznyov kimdir? Yevhen Seleznyov hangi pozisyonda oynuyor?

Bursaspor transfer döneminin bitimine saatler kala Yevhen Seleznyov'u renklerine bağladı. Peki, Yevhen Seleznyov kimdir? Yevhen Seleznyov hangi pozisyonda oynuyor?

03 Eylül 2019 Salı 08:58
Yevhen Seleznyov kimdir? Yevhen Seleznyov hangi pozisyonda oynuyor?

Bursaspor transfer döneminin bitimine saatler kala Yevhen Seleznyov'u renklerine bağladı. Peki, Yevhen Seleznyov kimdir? Yevhen Seleznyov hangi pozisyonda oynuyor?

TFF 1. Lig'de mücadele eden Bursaspor, Yevhen Seleznov'u transfer etti. Ukraynalı forvet daha önce ülkemizde Karabükspor ve Akhisarspor formaları giydi.

Yevhen Seleznov kimdir?

Yevhen Seleznov 20 Temmuz 1985'te Ukrayna'da dünyaya geldi. Forvet pozisyonunda görev alan Yevhen Seleznov, Shakhtar Donetsk altyapısında futbola başladı. Arsenal Kiev, Dnipro, Kuban Krasnodar formaları giyen Yevhen Seleznyov 4 Ocak 2017'de Karabükspor'a transfer oldu. Burada 31 maça çıkan Yevhen Seleznyov 8 kez ağları havalandırdı.

5 Ocak 2018'de ise Yevhen Seleznyov Karabükspor'dan Akhisar'a transfer oldu. Akhisar formasıyla 33 maça çıkan golcü futbolcu 18 gol atıp 2 asist yaptı.

10 Ocak 2019'da İspanyol ekibi Malaga'ya transfer olan Yevhen Seleznyov yeniden Süher Lig'e döndü.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 08:58
  1. Karabük
  2. Bursa
  3. Yevhen Seleznyov kimdir?
  4. Yevhen Seleznyov hangi pozisyonda oynuyor?
  5. Yevhen Seleznyov
  6. Süper Lig
  7. transfer dönemi

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