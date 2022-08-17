Yetmez ama evet! Sapkın Netflix'e sert tokat

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İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık platformlarının RTÜK denetimine girmesinden sonra başlayan izleme faaliyetleri neticesinde, gelen şikayetler de dikkate alınarak Netflix’te yayınlanan "Jurassic World Kretase Kampı" isimli animasyon filmi incelendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da dilekçeyle şikâyet ettiği çizgi filmde iki kız karakterin yakınlaştıkları sahneler yayıncılık ilkelerine aykırı bulundu.

Çizgi filme "18 yaş ve üzeri" koruyucu sembolüyle katalogda yer veren Netflix’in yapımı "Ailece İzlenebilecek Diziler" olarak tanımlamasının izleyenleri yanlış yönlendirebileceğini, çocukların kendi yaş grubuna yönelik olmayan yapıma maruz kalmalarına neden olabileceğini değerlendiren Üst Kurul, çocukların müstehcen ve genel ahlaka aykırılık teşkil eden sahnelerde yer almasının da Yasaya aykırı olduğuna hükmetti.

6112 Sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “Yayın hizmetleri toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz.” hükmünü ihlal eden Netflix’e idari yaptırım uygulandı.

"Spotfy da gündemdeydi"

RTÜK, son toplantısında müzik platformu Spotfy içerisinde yer alan milli manevi değerlere hakaret, aşağılama, iftira içeren veFETÖ terör örgünün propagandasını yapan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na, siyasi parti liderlerine ve devlet büyüklerine hakaret içeren çalma listeleri ile podcast içeriklerini de gündemine aldı.

RTÜK, bahse konu yayınlar ve podcastlerleSpotify’ın, Kanunda yer alan "Yayın hizmetleri .. kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.", "Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ...aykırı olamaz." ve "Terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak şekilde sunamaz.'' hükümlerine aykırı hareket ettiğini tespit ederek, kuruluşun anılan içerikleri temizlemesine karar verdi.

"Ahlaksız radyo yayınına müeyyide uygulandı"

RTÜK, “İstanbul’un Sesi” radyosunda yayınlanan “Deli Murat Show” programında kadınlara hakaret içeren sözleri affetmedi. Programda geçen “Abi böyle fiziğine bakmadan tayt giyen kızlar sizlere sesleniyorum fiziği güzel olanlarda bir sıkıntı yok böyle fiziği kötü olan o bayanlardan şikâyetçiyim. “, “Yemin ediyorum o kadın strece sarılmış dana etine benziyordu.” şeklindeki ifadeleri kadınları fiziksel özellikleri üzerinden aşağılamak olarak değerlendiren Üst Kurul, yayıncı kuruluşa üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

"Tele 1 ve Halk TV’ye yaptırım"

Siyasi parti mitinglerini para karşılığı yayınlayan ve ekrandan çeşitli kampanyalarla para toplayan Tele 1, RTÜK yaptırımına uğradı. RTÜK, anılan televizyonda "Tele 1 Destek Hattı" başlığıyla yardım çağrısı yapıldığını ve maddi destek elde edildiğini tespit etti. Yayınlarda, #Tele1inYanındayız gibi etiketlerle “Kitap Kampanyası Yoluyla Destek”, “İzleyici Sponsorluğu”, ”Patreon Aracılığıyla Destek (Yurtdışı)” gibi çağrılarla izleyicilerden yardım ve bağış toplanarak haksız kazanç elde edildiğini karara bağlayan RTÜK, Tele 1’e idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Tele 1’in diğer cezası ise, mahkemenin verdiği yayın yasağına uymamaktan geldi.

RTÜK toplantısında Halk TV’nin “Görkemli Hatıralar” programı ise bir başka müeyyide konusu oldu. Yayın Konuğu Ataol Behramoğlu’nun Kurban ibadetini kastederek, “Kurban Bayramının hemen arifesindeyiz. Canlıları keserek bayram olmaz arkadaşlar, kimse kusura bakmasın. Herkes alkışlasın, alkışlamayanları da ayıplarım yani, canlıları keserek bayram olmaz.” şeklindeki ifadeleri 6112 sayılı Yasaya aykırı bulundu. Kanunda geçen "Yayın hizmetleri... Toplumun millî ve manevî değerlerine, ... aykırı olamaz." hükmünü ihlal eden yayıncı kuruluşa idari para cezası verildi.

Halk TV’nin bir yaptırımı da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanlığı yöneticilerine hakaret içerikli yayın yapılan “Medya Mahallesi” programına geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın başvuru dilekçesini dikkate alan RTÜK, "Teke Tek Bilim" programında konuşan Celal Şengör’ün dini değerlere hakaret eden sözlerini yayıncılık ilkelerine aykırı bularak Habertürk’e idari para cezası verdi.