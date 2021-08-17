Yetkililere Ebrar Karakurt konusunda böyle seslendi! 'LGBT'liden milli olmaz'

Yeniakit Ankara

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele veren A Milli Kadın Voleybol Takımını'nın oyuncusu Ebrar Karakurt'un eşcinsel sapkınlığına bir tepki de Mil-Diyanet Sen’den geldi.

Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül yaptığı açıklamada, “Ülkemiz; yangın, sel vb. felaketlerle mücadele ederken ‘LGBT’ ve ‘Milli’ ifadelerinin birlikte zikredildiği rezil bir hadise daha gündemimize oturdu. ‘Önce Ahlâk ve Maneviyat’ sloganıyla yola çıkan Mil-Diyanet Sen, bu sapkın dernek ve örgütlerin yurt çapında mantar gibi yayıldıklarını aylar öncesinde ifade etmiş ve İçişleri Bakanlığı'na bu derneklerin kapatılması ve faaliyetlerinin durdurulması için gerekli resmi girişimde bulunmuştu. Yetkililere tekrar sesleniyoruz: Bu sapkın LGBT derneklerini derhal kapatınız. Amerika Birleşik Devletleri'nden bağış adı altında milyonlarca dolar fonlanan bu derneklerin gençliğimizi daha fazla ifsad etmesine izin vermeyiniz. ‘Filenin Sultanları’ diye gençliğimize sunduğumuz örnek sporcuların LGBT’li olması ise tam bir rezilliktir. LGBT’yi normalleştirmek ve yaygınlaştırmak için uluslararası düzeyde gerçekleştirilen lobi faaliyetlerinin, son dönemde Türkiye’de de yoğun bir biçimde uygulandığını görmekteyiz. Feminist-eşcinsel hareketin erkek-kadın ayrımını ortadan kaldırmak amacıyla başlattığı ‘cinsiyetsizlik’ dayatması ile aile kurumunun temeline dinamit döşeniyor, filmler, yazılı görsel ve sosyal medya kullanılarak genç kuşakların cinsiyet algısı tahrip edilmeye çalışılmaktadır. Türkiye’deki LGBT derneklerine, uluslararası fonlardan büyük miktarlarda fon sağlandığı; Sadece Ankara’daki bir derneğe ABD’den 22 milyon Dolar fon sağlandığı Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 03 Eylül 2019 tarihinde dile getirilmişti. Ayrıca, ülkemizde LGBT’yi meşru görerek savunan, pek çok köşe yazısı ile LGBT’yi gündemde tutmaya çalışan pek çok haberin, medya organları tarafından bu sapkınlığın gündemde tutulmak üzere yayınlandığına şahit olmaktayız” dedi.