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Otomotiv Yetkili isim açıkladı: İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi?
Otomotiv

Yetkili isim açıkladı: İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi?

Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, ikinci el otomobillerin yatırım aracı haline geldiğini belirterek "Maalesef yeni üretimlerde ürün girdi maliyetlerinde oluşacak artışlar ve ÖTV oranlarında bir düşme ihtimalinin şimdilik olmaması fiyatların bir daha eski seviyelerinde seyretmesine imkan vermeyecektir" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 16:41:00 -
Yetkili isim açıkladı: İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi?

Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, ikinci el otomobil fiyatlarındaki artışın son yıllardaki en yüksek seviyesinde olduğunu ifade ederek, "Öyle ki araçlar ulaşım amacı ile kullanılmanın yanında artık yatırım aracı olarak görülüyor. Bunun başlıca sebebi arz-talep dengesinin bozulması olarak gösterilebilir. Pandemi etkisi ile toplu taşıma kullanma isteği yerine özel araç ile seyahat isteğinin toplum geneline yayılması ve 1 ay öncesine kadar kamu bankaları tarafından düşük faizli kredi desteğinin sağlanması ikinci el araçlara talebi artırdı. Yine pandemi nedeniyle fabrika üretimlerinin düşmesi hatta belirli bir dönem fabrikaların kapalı kalması piyasaya yapılan arzı düşürdü" dedi.

Piyasalardaki genel beklentinin fiyatların düşeceği yönünde olduğunu belirten Kumdakcı, "Beklenti bu yönde ancak maalesef yeni üretimlerde ürün girdi maliyetlerinde oluşacak artışlar ve ÖTV oranlarında bir düşme ihtimalinin şimdilik olmaması fiyatların bir daha eski seviyelerinde seyretmesine imkan vermeyecektir. Özetle fiyatların bu denli artmasının tek nedeni ÖTV değil. Bu durumun 2021’in ilk yarısında da devam edeceğini söylemek yanlış olmaz" dedi.

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Yorumlar

Vatan

Yani bu milleti çürük çarık arabalara düşürdünüz ya ne diyeyim daha  
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